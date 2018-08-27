Россиянам присвоят персональные кредитные рейтинги

Банки станут присваивать россиянам персональные кредитные рейтинги, которые помогут принять решение о выдаче займа, сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

Поправки в закон «О кредитных историях», которые упростят банкам принятие решения о выдаче займа, вступят в силу в 2019 году. Кроме того, кредитные рейтинги помогут россиянам понять, как они выглядят в глазах кредиторов, пишет «Российская газета».

Балл будет рассчитываться на основании кредитной истории – наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, а также самого «возраста» этой истории.

«Выше балл – ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», – рассказал Мясников.

Он уверен, что рейтинг пригодится не только банкам и заемщикам, но и микрофинансовым организациям, страховым компаниям, нотариусам и даже работодателям. Также кредитный рейтинг может учитываться при оформлении страховки КАСКО.

В феврале официальная статистика Банка России и реклама банков оповестила россиян о снижении процентных ставок по кредитам на фоне рекордно низкой инфляции и мягкой монетарной политики регулятора.