Назван вред для здоровья от одиночества

На ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологии рассказали, что одиночество может усугубить сердечно-сосудистые заболевания и даже привести к преждевременной смерти.

«Сегодня одиночество распространено по миру больше, чем когда-либо ранее. Очень многие люди живут одни. Прошлые исследования уже показали связь одиночества и социальной изоляции с ишемической болезнью сердца и инсультами. Однако исследований других типов сердечно-сосудистых заболеваний с этой точки зрения не проводилось», – приводит EurekAlert! слова автора исследования из Копенгагена Энн Вингаард Кристенсен.

В представленном на конгрессе исследовании приняли участие 13 тыс. 463 пациентов с ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью и заболеваниями клапана сердца. Исследуемые заполнили опросник, где ответили на вопросы об их образе жизни, болезни, вредных привычках, чувстве одиночества, а также наличии или отсутствии совместно проживающих людей.

Результаты продемонстрировали, что показатели людей, испытывающих чувство одиночества, были хуже вне зависимости от типа сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые пришли к выводу, что одиночество в два раза повышает риск смерти у женщин и почти вдвое у мужчин.

Во время выступления Кристенсен отметила, что врачи всегда должны учитывать фактор одиночества при оценке риска для здоровья различных заболеваний сердца. Ответы всего на несколько вопросов могут помочь получить больше информации о состоянии здоровья пациентов.