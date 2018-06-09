За год отток капитала из России вырос почти на 24%

В январе-мае 2018 года чистый отток капитала из России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,9% и составил 23,3 млрд долларов, сообщает ЦБ.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-мае 2018 года, по предварительным данным, составил 23,3 млрд долларов (в январе-мае 2017 года – 18,8 млрд долларов) и более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также отмечается, что если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в 2018 году при минимальном увеличении их иностранных обязательств выросло чистое приобретение финансовых активов.

Напомним, в январе-феврале отток капитала из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем вдвое.

В апреле Минфин впервые с 2015 года отменил аукцион по размещению госдолга России. Это решение было связано с массовым бегством иностранных инвесторов с российского рынка после объявления новых американских санкций.