Минфин впервые за три года отменил аукцион по размещению госдолга

Впервые с 2015 года Министерство финансов России отменило аукцион по размещению госдолга страны, сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», – говорится в сообщении на сайте Минфина.

Последний раз Минфин отменял аукцион ОФЗ, по данным Bloomberg, в августе 2015 года.

Это вполне объяснимое решение. Последние два-три года иностранные инвесторы активно вкладывались в российские облигации, причем, спрос на них в последнее время в два-три раза превышал предложение Минфина РФ. На последнем аукционе и вовсе – в семь раз.

Но на фоне санкций из-за океана зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ. Подлил масла в огонь Конгресс США, который подготовил проект закона о запрете на проведение сделок с суверенными облигациями РФ со сроком погашения более 14 дней. Проект также запрещает сделки по суверенным облигациям семи российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и «Внешэкономбанк»). Закон может вступить в силу спустя 90 дней (то есть с 8 июля).

В итоге отток капитала и средств нерезидентов из российского фондового рынка сопровождается бегством иностранных инвесторов из ОФЗ. Они активно продают российские активы, конвертируют рубли в валюту и выводят свои деньги обратно. Это добавляет негатива и рублю, который доходит до 64 за доллар и до 78 за евро. Если бегство приобретет серьезный масштаб, то российской валюте не позавидуешь. «Если геополитические риски между США и РФ скакнут на новый уровень, то панические продажи российского долга приведут к дальнейшему обвальному падению рубля и ЦБ РФ сделать ничего не сможет», – отмечает Василий Олейник из ИХ «Финам».

В пятницу Вашингтон ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. До 7 мая американским инвесторам приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний. Они устроили распродажу российских активов. В итоге накануне российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Между тем, Центробанк не считает, что в связи с ситуацией на рынках есть риски для финансовой стабильности.