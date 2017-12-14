Набиуллина не увидела рисков для финансовой стабильности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Московской биржи заявила, что у ЦБ есть достаточный набор инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности, но пока причин для их применения нет.

«У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять какие-то системные меры. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции возможные вводить», – заявила глава ЦБ, комментируя последствия последних санкций США.

Говоря о влиянии валютного курса на инфляцию, она отметила, что это один из каналов влияния, но не единственный, передает «Интерфакс».

«У нас здесь также отработан весь инструментарий. Прежде всего, наша процентная политика позволяет ограничивать влияние такого рода событий на инфляцию. Сейчас инфляция исторически низкая, по последним месячным данным, находится где-то на уровне 2,4%, и мы постепенно только будем подходить к 4% инфляции», – добавила Набиуллина.

Председатель ЦБ заявила, что российская экономика и финансовая сфера смогут адаптироваться к новым условиям после новых введенных санкций США. «На наш взгляд, нужно время некоторое для адаптации и финансовой сферы, и экономики к этим изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются», – сказала она, передает РИА «Новости».

Набиуллина добавила, что плавающий курс является одним из таких амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков, которые уменьшают влияние такого рода внешних событий на реальную экономику.

Кроме того, российская экономика – открытая, поэтому ей нужно некоторое время для адаптации к изменению внешних условий.

«Мы все знаем, что российская экономика — открытая экономика, у нас большая доля экспорта, много крупных компаний экспортно-ориентированных. Поэтому изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Те события, которые произошли в пятницу, естественно, вызывают коррекцию рынка. Мы ее наблюдаем. Как в таких случаях и бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности для инвесторов, для участников рынка не совсем понятны последствия, границы этих последствий, идет осмысление всего этого», – считает она.

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.