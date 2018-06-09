Посол России оценил перспективы создания базы ВМФ в Судане

Вопрос создания базы ВМФ России в Судане обсуждается, однако скорее всего речь пойдет о пункте военно-технического обеспечения, сообщил посол России в Судане Владимир Желтов.

«Это предложение все еще изучается и обсуждается профильными органами в России и Судане. Когда эта работа закончится, будет объявлено об итогах через официальные каналы», – передает РИА «Новости» слова Желтова.

Посол добавил, что речь идет при этом, скорее, не о базе, а пункте материально-технического обеспечения ВМФ, и подчеркнул, что в целом эта тема является секретной.

Напомним, ранее президент Судана Омар аль-Башир сообщил, что в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу обсуждались возможности создания военной базы на Красном море и поставок в Судан истребителей Су-30 и Су-35, а также ЗРК С-300.