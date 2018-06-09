Стало известно о переходе в Совфед двоих экс-губернаторов

Экс-губернаторы Алтайского края и Ивановской области Александр Карлин и Павел Коньков станут представителями данных регионов в Совете Федерации, сообщили два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник в Совфеде.

Как пишет РБК, Коньков станет сенатором от заксобрания Ивановской области. Чтобы представлять регион от законодательного органа власти, нужно участвовать в выборах в заксобрание и получить депутатский мандат, а затем одобрение депутатов. При этом Коньков 3 июня принял участие в праймериз «Единой России».

«С экс-губернатором Ивановской области Павлом Коньковым уже договорено, он идет на праймериз. Бывший глава Алтайского края Александр Карлин давно хотел стать сенатором, и его преемник Виктор Томенко с этим согласился», – сказал источник в Совфеде.



По данным издания, если Коньков получит назначение, то сменит в Совете Федерации Владимира Бочкова, а Карлин – Михаила Щетинина, возглавляющего комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.



Коньков заявил, что информация о его приходе в Совет Федерации «на сегодня скорее теоретическая». На вопрос о том, есть ли у него намерение стать сенатором, бывший губернатор ответил, что ему «не хочется вперед в таких случаях забегать», так как он суеверен.

