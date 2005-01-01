Юнкер призвал Трампа полюбовно уладить вопрос пошлин

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал американского президента Дональда Трампа по–дружески уладить торговые разногласия, передает Reuters.

«Дональд, я готов как можно быстрее приехать в Вашингтон для совместного анализа [введенных США пошлин]», – сказал Юнкер в пятницу во время разговора с американским лидером на саммите «Большой семерки», передает ТАСС.

«Я хочу, чтобы эти проблемы были решены по-дружески», – добавил Юнкер.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками.