Объявлено о создании российско-китайского индустриального фонда в 1 млрд долларов

Китайская госкорпорация China Chengtong Holdings Group и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) договорились о создании совместного индустриального фонда инвестиций объемом 1 млрд долларов, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Соглашение предусматривает инвестиции в проекты в различных секторах экономики с особым фокусом на развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры в России», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

Также глава РФПИ выразил надежду, на то, что «создание совместного индустриального фонда инвестиций будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Китаем».

«Уникальный опыт наших китайских партнеров в управлении и развитии промышленных активов позволит совместному фонду показать привлекательную доходность и увеличить эффективность российских предприятий», – резюмировал Дмитриев.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стратегическое партнерство Москвы и Пекина неизбежно даст взаимовыгодный экономический результат; КНР становится крупнейшим инвестором в российскую экономику, и ряд конкретных совместных проектов уже запускается.