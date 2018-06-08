Рудковскую раскритиковали за воспитание сына

Подписчики Яны Рудковской раскритиковали продюсера после ролика, который она выложила в соцсеть. По мнению многих из них, она жестока с сыном.

«Забирай срочно Панча на руки, я еду на музыкальную премию (Муз.тв, прим ВЗГЛЯД). Ты тоже хочешь на премию? Как ты думаешь, я тебя возьму? У тебя тренировки. Вот когда вырастешь, будешь чемпионом, тогда и будешь ходить с мамой и папой на премии», – заявила Яна Рудковская на видео, в котором сняла разговор с сыном, который посадил собаку на платье продюсера.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 8 Июн 2018 в 1:04 PDT

После этого подписчики раскритиковали методы воспитания Рудковской:

«Можно было взять ребенка просто так...без чемпионского звания!», – считает vorontsova8257.

«Тон голоса в видео говорит о многом. На фоне этого голоса все «богатство» меркнет, так как человек богат внутри, а не снаружи. Сын мудрее мамы, ему наплевать на логотипы, он хочет просто быть рядом с родителями, быть любимым, играть и шалить», – написала dgodi363.

«Супер подход в воспитании: «будешь чемпионом, будешь ходить на премию», – раскритиковала слова Рудковской anechkaaiz.

Ранее Яну Рудковскую раскритиковали за шикарную жизнь: она выложила фото подарка подруг, после чего в ее адрес посыпались оскорбления.