Facebook рассекретил приватную переписку 14 млн человек

Сообщения 14 млн пользователей социальной сети Facebook, предназначенные для ограниченного круга людей, оказались доступны широкой общественности, заявили в компании.

Из-за ошибки настройки данных учетных записей были изменены без ведома их хозяев, передает ТАСС со ссылкой на официальных представителей компании.

В результате сообщения и материалы, которые пользователи размещали в социальной сети будучи уверенными, что их увидит лишь небольшая группа людей, стали доступны всем желающим.

Сбой произошел с 18 по 27 мая. Сотрудники Facebook выявили ошибку 22 мая, а изменили настройки опубликованных сообщений только пять дней спустя.

В администрации соцсети заявили, что ошибка связана с тестированием новой функции. Пользователей начали оповещать о произошедшем сбое.

Ранее Facebook оказалась в центре громкого скандала после сообщения о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. США, ЕС и Великобритания потребовали от соцсети объяснений. Эти данные якобы использовались в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа в 2016 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала скандал вокруг Cambridge Analytica.