НАТО утвердило планы создания новых командований в США и Германии

Министры обороны стран НАТО утвердили планы создания двух новых командований в США и Германии, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Кроме того, мы договорились о создании нового командования в США и нового командования в Германии, чтобы наши силы были в нужном месте в нужное время», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что министры также приняли решение увеличить численность персонала более чем на 1,2 тыс. человек.

По его словам, также утвержден план повышения оперативной готовности сил альянса, передает РИА «Новости».

Столтенберг добавил, что НАТО создаст центр кибернетических операций в составе своей командной структуры, а страны альянса увеличат военные расходы в этом году на 3,8%.

Накануне стало известно, что новое морское командование НАТО будет развернуто в США, а командование по логистике – в Германии.