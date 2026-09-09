Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.
По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.
«Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.
В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.
В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.
Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.