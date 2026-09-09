Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

«Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.