Путин рассказал, к кому из мировых лидеров обращается на «ты»

Во время прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, с кем из своих зарубежных коллег общается на «ты», а с кем – на «вы».

«Со многими моими коллегами у меня сложились такие неформальные личные отношения. И поэтому, скажем, с премьером Японии мы друг к другу обращаемся по именам и на «ты», с канцлером ФРГ, с президентом Франции», – цитирует Путина РИА «Новости».

На «вы» глава российского государства подчеркнуто общается с президентом Чехии Милошем Земаном, поскольку тот старше Путина.

«Я думаю, что поступаю правильно, обращаясь к нему на «вы», – добавил российский президент.

По его словам почти со всеми своими коллегами он общается по именам.

«Это, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что на таком уровне, на котором мы работаем, это взаимное уважение – оно должно сохраняться при любых обстоятельствах, это очень хороший инструмент для решения более серьезных межгосударственных вопросов», – резюмировал Владимир Путин.

Газета ВЗГЛЯД вела онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».