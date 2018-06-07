В Севастополе отменили долги украинским банкам

Депутаты заксобрания Севастополя приняли в двух чтениях разработанный местным правительством закон о списании долгов по кредитам, взятым жителями города в украинских банках, прекративших деятельность в Крыму после его вхождения в состав России в 2014 году.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского заксобрания, согласно законопроекту «жители получают возможность обращаться в Фонд защиты вкладчиков с заявлением о списании задолженности при отсутствии требований третьего лица».

Кроме этого «дополняется норма, возлагающая на заемщика ответственность за достоверность и полноту представляемых в фонд сведений, и уточняется порядок подписания и вступления в силу решения о реструктуризации суммы долга».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2017 года госсовет Крыма утвердил во втором, окончательном чтении закон, который регламентирует порядок списания с жителей региона долгов по кредитам, взятым в украинских банках, прекративших работу на полуострове после событий 2014 года.

В конце 2015 года президент России Владимир Путин утвердил порядок погашения долгов крымчан перед украинскими банками, подписав соответствующий закон. Действие закона распространяется на долги заемщиков перед украинскими банками, прекратившими работу в Крыму после его присоединения к России.