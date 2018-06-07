Эксперт ОНФ: Вопрос повышения пенсионного возраста будет решаться аккуратно

«Никто не собирается повышать уровень жизни пенсионеров тем, чтобы просто заставлять их работать. Рост благосостояния пенсионеров должен происходить за счет опережающей индексации пенсий», – прокомментировала поднятый на прямой линии с президентом вопрос пенсионной реформы сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

«Президент постоянно подчеркивает, что вопрос о повышении пенсионного возраста сложный, решать его будут аккуратно. Смогут ли пенсионеры вообще найти работу, если в некоторых городах и селах работу не могут найти молодые? Надо анализировать рынок труда, давать возможность для переподготовки. Смогут ли пенсионеры по состоянию здоровья работать? Мы хотим, чтобы средний уровень жизни приблизился к 80 годам, но пока этого нет. Моим родителям под 70, я отлично понимаю, что такое возраст», – говорит сопредседатель Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Во время прямой линии зритель из Курска высказал волнение по поводу повышения пенсионного возраста, учитывая, что пожилым людям сложно найти работу.

«Сейчас как раз все за и против взвешиваются. Могу точно сказать, что никто не собирается повышать уровень жизни пенсионеров тем, чтобы просто заставлять их работать. Рост благосостояния пенсионеров должен происходить за счет опережающей индексации пенсий, о чем президент тоже говорил», ­– добавила Тимофеева.

Одной из ключевых задач российского правительства президент Владимир Путин в рамках прямой линии назвал улучшение благосостояния и повышение уровня дохода пенсионеров. «В советское время работающим пенсионерам пенсии не платили, и поэтому правительство, уместно это или не уместно, перенесло это в наши дни, (...) но над этим, безусловно, нужно подумать», – заявил президент.

Говоря о возможном повышении пенсионного возраста, Путин напомнил, что «всегда относился к этому в высшей степени осторожно и аккуратно».

По словам главы государства, российскому правительству нужно в ближайшее время обеспечить увеличение доходов пенсионеров.

«Ключевая задача – это повышение благосостояния и уровня дохода пенсионеров»,

– заявил Путин, добавив, что Кабмин должен обеспечить это в самое ближайшее время.

В правительстве России в последние месяцы ведется активное обсуждение пенсионной реформы. В конце апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что вопрос повышения пенсионного возраста в скором времени предстоит обсуждать на законодательном уровне. Отметим, что решений пока не принято. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, по какой схеме может пойти повышение пенсионного возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что основные контуры обновленной пенсионной системы России будут отработаны в ближайший год, а пенсионное обеспечение в стране должно состоять из двух частей – государственной и корпоративной, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель.