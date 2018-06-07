В НАТО прокомментировали желание Катара войти в альянс

Несмотря на то, что Катар является центральным партнером НАТО, страна не может вступить в альянс, так как он открыт только для стран Европы и Северной Америки, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил об этом по прибытии на встречу министров обороны НАТО, подчеркнув, что членство в альянсе лишь США, Канады и стран Европы зафиксировано в основополагающем договоре организации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Катар изъявил желание вступить в НАТО.