Богатейшая страна мира захотела в НАТО

Катар эффективно сотрудничает с НАТО и хотел бы вступить в альянс, сообщил вице-премьер правительства Катара, госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

«Что касается членства в НАТО, мы являемся основным союзником альянса вне его, амбиции добиваться полноценного членства в НАТО присутствуют в случае расширения партнерства альянса», – сказал аль-Аттыйя в интервью журналу минобороны «Аль-Таляиа», передает РИА «Новости».

По его словам, сотрудничество Катара с НАТО «развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра НАТО».

НАТО, считает аль-Аттыйя, могло бы помочь Катару бороться с терроризмом и стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.

В марте российский президент Владимир Путин встречался с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани. Ранее сообщалось, что Катар заинтересован в покупке у России ракетных систем С-400.

Катар – одно из богатейших государств мира, которое в последние годы лидирует в мире по такому показателю, как ВВП на душу населения, сообщает «Википедия». Экономика страны основана на добыче и переработке нефти.