Богатейшая страна мира захотела в НАТО

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НОВОСТЬ ЧАСА:ДНР: ВСУ перебросили под Мариуполь дивизион С-300
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов
Почему нельзя оскорблять Путина
Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку
Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики
Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
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Во что играет сборная России
Дмитрий Пугаченко, журналист
Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
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Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ
Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городахПодробности...
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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