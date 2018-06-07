Аваков назвал Минский процесс «мертвым»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вновь заявил, что Минский процесс «мертв».

«Минский процесс сыграл свою роль, и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он сейчас находится, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта. Это не наше решение не в наших интересах», – цитирует УНИАН Авакова.

По его словам, позиция Украины в переговорах должна базироваться на общественной дискуссии. «Мы сильны своим единым мнением», – сказал глава МВД.



В ноябре Аваков уже заявлял, что «минские соглашения мертвы», говоря, что они были нужны «лишь для прекращения огня».

Напомним, Украина активно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Киев желает, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Россия считает, что это приведет к новой резне в регионе. Встречная инициатива России по использованию сил ООН в регионе направлена на обеспечение выполнения минских соглашений.