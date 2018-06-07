Путин объяснил нецелесообразность дифференцированной ставки НДФЛ

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту поступил вопрос о том, зачем повышать налоги, если эти деньги потом тратятся на повышение уровня жизни.

Президент отметил, что действительно речь идет о допольнительных 8 трлн рублей, которые невозможно синтезировать из воздуха.

«Один из источников – некоторая настройкка налоговой системы. Многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и оппозиционные политические партии. Мы долго думали на этот счет и на первый взгляд, дифференцированная шкала выглядит более социально справедливой. Практика сложнее теоретических формул. Как только он вводится, часть граждан с высокими доходами начинает их скрывать. Фискальный результат почти нулевой, а шума много и ухудшение инвестиционного климата в целом очевидно. Это не целесообразно», – заявил Путин.

Президент России коснулся также налога с продаж.

«Многие мои коллеги предлагали ввести такой налог. Во-первых, у нас такой налог был – налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, серьезная нагрузка на граждан, потому что приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, введение этой нормы нецелесообразно», – сказал Путин.

«Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и которые должны быть приняты», – добавил он.

Он отметил также, что «наша задача уменьшить бедность в два раза».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 мск в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».