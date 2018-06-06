НАТО пообещало защищать Македонию от российской «агрессии»

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс будет помогать Македонии в защите от российской «агрессии», несмотря на то, что процедура принятия ее в организацию до сих пор не начата из-за проблемы с названием страны.

«Если проблему с названием не получится решить к саммиту (стран НАТО) и, соответственно, не сможет быть начата процедура принятия, мы тем не менее будем продолжать работу по защите страны от вредного влияния. У нас тесные рабочие отношения с Македонией, и в НАТО мы все будем делать все возможное, чтобы помочь стране противостоять пагубному влиянию со стороны России, будь то гибридная война или любая другая деятельность», – передает РИА «Новости» слова Хатчисон.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Македония из-за позиции Греции входит в международные организации под названием «бывшая югославская республика Македония». Спор между странами ведется почти 30 лет и мешает вступлению Македонии в НАТО и ЕС.

Напомним, 19 мая премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что наиболее приемлемым для Скопье и Афин вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) станет название Илинденская Македония.