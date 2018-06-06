Путин отметил роль России и Австрии в энергобезопасности ЕС

Россия и Австрия тесным сотрудничеством обеспечивают энергобезопасность ЕС, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Он сказал, что «Австрия всегда была и остается надежным партнером России», контакты между странами сохранялись даже во времена холодной войны – в 1968 году первый долгосрочный контракт по поставке газа на Запад СССР заключил именно с Австрией. Кроме того, Австрия – крупнейший транзитный центр Европы.

Путин подчеркнул заинтересованность российской стороны в «углублении и расширении тесного сотрудничества», передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин обратился к представителям австрийских деловых кругов на немецком языке, отметив, что сотрудничество между двумя странами сейчас находится «в очень хорошем состоянии», но «может быть намного лучше». Как заверил президент России, власти страны продолжат добиваться комфортных условий работы для иностранного бизнеса.

Путин напомнил о росте российской экономики и потребительского спроса, а также устойчивости курса рубля.

«Благодаря ответственной бюджетной политике сократился и дефицит федерального бюджета – до 1,5% ВВП, а в этом году будет достигнут профицит – 0,5% ВВП», – сообщил российский лидер.

Президент России и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен вместе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем приняли участие в открытии выставки коллекции живописи в знаменитом Музее истории искусств в Вене.

Выставка избранных шедевров Государственного Эрмитажа и Музея истории искусств стала «своего рода подарком к юбилею энергетического сотрудничества двух стран» – проект реализован при поддержке Газпрома и OMV, сообщил Путин. Он признался, что музей в Вене можно считать соперником Эрмитажа.

Путин поблагодарил президента и канцлера Австрии за дружескую атмосферу при визите в Вену.