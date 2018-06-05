Знаменитый дизайнер одежды найдена мертвой в Нью-Йорке

Американская дизайнер Кейт Спейд обнаружена мертвой в своей квартире в Нью Йорке.

Тело 55-летней Спейд обнаружила домохозяйка, которая пришла утром убирать квартиру, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, дизайнер могла покончить жизнь самоубийством.

Отмечается, что Спейд начала работать в 1980-х годах в женском журнале. В 1993 году вместе с будущим мужем Энди Спейдом она запустила компанию по производству сумок, которая переросла в полноценный бренд одежды и аксессуаров. В 2007 она продала компанию и вернулась в бизнес в 2016 году.