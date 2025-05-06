Губернатор Вологодской области предложил «Северстали» «зарыть топор войны»

Tекст: Ольга Иванова

Филимонов выступил с предложением компании «Северсталь» наладить конструктивные отношения.

В интервью агентству РБК Филимонов заявил: «Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов». Он отметил свою личную открытость к диалогу, подчеркнув, что не ведет борьбы ни с кем и передает привет коллегам.

Глава региона указал, что государственно-частное партнерство требует равноправных условий, а просьбы о сохранении льгот и активов со стороны крупной компании «с позиции диктата» считает нецелесообразными. По мнению Филимонова, отказ от выполнения инвестиционных обязательств мешает развитию партнерства.

Он также отметил, что ситуация осложняется позицией компании по поддержке патриотических инициатив. Губернатор указал, что до его прихода патриотическая работа и поддержка участников спецоперации в регионе фактически замалчивались из-за квазилиберальной ориентации менеджмента «Северстали» на западных бенефициаров. Хотя компания уже под санкциями, Филимонов связывает ее политику с личными взглядами владельца.

В качестве положительного примера губернатор привел компании «Фосагро» и АФК «Система», которые активно инвестируют в развитие Вологодской области и социальных проектов. Он отметил, что ранее развитием вотчины Деда Мороза могла заняться дочерняя структура «Северстали».

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вологодской области предложил основному акционеру «Северстали» Алексею Мордашову выйти на татами. Власти региона в начале 2025 года ввели запрет на привлечение мигрантов в область. «Северсталь» заявила о риске срыва инвестиционной программы из-за ограничений. Мордашов в своем выступлении на форуме «Поколение» заявил об отсутствии конфликта с вологодским губернатором.