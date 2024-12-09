Мордашов отреагировал на вызов вологодским губернатором на поединок на татами

Мордашов подчеркнул, что не считает свои отношения с губернатором конфликтными. По его словам, он периодически читает высказывания Филимонова, но не видит причин для разногласий, передает РБК Вологда.

«Что касается поединков – губернатор Филимонов спортсмен и, видимо, ему привычно переводить дискуссию на эту почву. Забавно, конечно, что губернатор вызывает на поединок самого крупного инвестора в регионе. Но это вопросы к нему, а не ко мне», – заявил Мордашов.

Бизнесмен добавил, что они с Филимоновым – «часть общего целого» и «партнеры по достижению общих целей», таких как развитие региона и улучшение качества жизни.

Ранее Филимонов в публикации в своем Telegranm-канале предложил своему оппоненту сразиться на татами. По словам губернатора, его оппонент якобы распространяет заказные сплетни. И хотя в посте губернатора фамилии Мордашова не прозвучало, СМИ предположили, что обращение было адресовано именно главе «Северстали».

Филимонов с детства занимался единоборствами: спортивным ушу, кикбоксингом. Занимал призовые места на российских и международных турнирах.

В Череповце Вологодской области располагается ключевой актив «Северстали» – Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год. Основной акционер «Северстали» – Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).