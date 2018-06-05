Опубликовано видео аварии, устроенной в Москве сыном крупного бизнесмена

Устроивший гонки на скорости 230 км/ч в Москве Казим Батыров предстанет перед судом после аварии, в которой погибли два человека, сообщают в соцсетях.

В декабре молодой человек решил устроить гонки на «Лексусе», сообщает Telegram-канал Mash. Автомобиль занесло, он вылетел на встречку и врезался во внедорожник. В ДТП погибли два человека, четыре машины оказались повреждены.

Заседания по делу начнутся через несколько недель, отмечено в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что 20-летний Казим Батыров, устроивший гонки на скорости 230 км/ч по улицам Москвы, оказался сыном главы крупнейшей в России компании по разведению кур – «Батыр».

В марте видео, на котором молодой человек гоняет на Ferrari по Москве, появилось на его странице в соцсетях, после чего на него обратили внимание СМИ.