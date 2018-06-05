Названо условие дефолта на Украине

Украина столкнется с дефолтом, если Верховная рада отклонит закон о создании антикоррупционного суда, сообщила заявила вице-спикер Оксана Сыроид.

Если депутаты отклонят законопроект или примут его без гарантий независимости для антикоррупционного суда, Украина не сможет получить финансовую помощь от МВФ, заявила Сыроид в интервью телеканалу NewsOne, передает РИА «Новости»

«Это значит, что правительству не будет хватать около 200 млрд гривен. Это пятая часть украинского бюджета. Это будет означать для Украины дефолт», – сказала она.

Напомним, 29 мая эксперты заявили, что на Украине существует реальная угроза дефолта, учитывая неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг.

В пятницу руководитель миссии Международного валютного фонда на Украине Рон ван Руден направил украинскому кабмину письмо, в котором высказал недовольство его последними решениями.

До этого лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заявлял, что стране нужно отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, так как выполнение требований МВФ приведет к установлению внешнего управления на Украине.