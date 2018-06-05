Названа дата прощания с Леонидом Неведомским

Прощание с народным артистом России Леонидом Неведомским состоится в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге 7 июня, сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание с Леонидом Витальевичем пройдет 7 июня с 11 до 13.00, а затем в два часа дня пройдет отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках», –цитирует сообщение РИА «Новсти».

Также отмечается, что актера похоронят на Волковском кладбище.

Напомним, 4 июня Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни.