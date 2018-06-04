Умер актер Леонид Неведомский

Актер Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова народный артист России Леонид Неведомский скончался на 79-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

«3 июня на 79-м году жизни скончался актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский. Коллектив БДТ им. Г.А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил», – передает ТАСС сообщение театра.

Там уточнили, что о церемонии прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске, в семье военного хирурга и микробиолога. В 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. В 1967 году Неведомский получил приглашение присоединиться к труппе БДТ.

За 51 год службы в БДТ Неведомский исполнил более 40 ролей, а его фильмография насчитывает более 100 работ.

Известность актеру принесла роль Павла Олеванцева в драме «Мачеха».

Артист также снимался в картинах «Цыган», «Впереди день», «Пламя», «Звезда пленительного счастья» и других.

С середины 1990-х он также снимался в сериалах, среди них – «Убойная сила», «Есенин», «Доярка из Хацапетовки».