Садальский пошутил над летевшим в бизнес-классе Петросяном

Актер Станислав Садальский столкнулся в самолете с юмористом Евгением Петросяном, летевшим классом ниже, по пути в Крым.

Садальский летел на гастроли в Крым, где у него назначено несколько концертов, сообщает «Ура.Ру».

«Сзади едет Петросян. Едет в бизнесе, но пиджак пришел повесить к нам, в первый класс. Вот, сижу, думаю, может, пуговицы у него срезать? На память. Когда еще вместе с такой звездой полечу! Хотя я фанат Киркорова», – написал актер у себя в «Инстаграм».

Подписчикам Садальского понравился пост.

«Вы, молодец, нет слов, рассмешили!», «Ну вы даете», «Надо было срезать», «А где селфи с Ваганьковичем?», «Так и привыкнете к 1 классу!», – прокомментировали они запись.