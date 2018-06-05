Казахстан принял от России основную инфраструктуру для запуска «Зенитов»

Казахстан принял от России инфраструктуру для запусков ракет «Зенит» с космодрома Байконур, однако оформление документов еще не закончено, требуется утверждение на межправительственном уровне, сообщил и.о. аэрокосмического комитета минобороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

Казахстаном «принято 212 объектов на 42, 43 и 45 площадках космодрома Байконур, что подтверждено актами приема-передачи и технического состояния»; «аналогичные документы еще по 31-му объекту на вышеперечисленных площадках согласованы Казкосмосом и находятся на утверждении в госкорпорации Роскосмос и Байконурском департаменте государственного имущества», передает РИА «Новости» слова Оралмагамбетова.

Таким образом, подчеркнул он, казахстанской стороной фактически приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».

В данный момент идет оформление акта «об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» из состава арендуемых Российской Федерацией», которые позже направят «на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур».

Предполагается, что после передачи инфраструктуры «Зенита» казахстанская сторона приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса «Союз-5».

Обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 млн долларов.

Отмечается, что для этого не потребуется серьезного изменения наземного комплекса, так как новая российская ракета во многом будет повторять «Зенит» по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям.

Ранее сообщалось, что российская компания S7 предлагает расконсервировать второй стартовый стол для запусков ракет «Зенит» на космодроме Байконур в 2019 году.