Вашингтон разрешил вести бизнес с En+ до октября

Разрешение вести бизнес с En+ и «ЕвроСибЭнерго» продлевается до 23 октября, сообщил минфин США.

В сообщении управления министерства по контролю за иностранными активами говорится, что, в частности, разрешен импорт продукции и технологий. Также разрешено заключать соглашения, которые необходимы для последующего прекращения бизнеса в соответствии с санкциями, передает РИА «Новости».

6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список попали Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».