Соболев провел параллель между «нападением» на него и фейковыми химатаками

Блогер Николай Соболев сообщил, что «нападение» на него было «глобальным социальным экспериментом».

Он назвал видео нападения «первой частью огромного ролика про ложные вбросы и про дезинформацию в наше время».

Соболев заявил, что хотел бы «искренне извиниться перед всеми людьми, которых заставил переживать».

Соболев пояснил, что хотел показать, «насколько легко в наше время сделать ложный вброс», и узнать, как «разные СМИ будут отрабатывать этот инфоповод».

«Если я с нулевым бюджетом смог убедить огромное количество журналистов и людей в том, что со мной случилась беда, вы представьте себе, насколько легко государственным корпорациям убеждать людей, к примеру, в том, что в каком-то городе случилась химическая атака», – заявил он.

Видео с пояснениями Соболева размещено на YouTube-канале SOBOLEV. Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики.