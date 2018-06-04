Украинские СМИ сообщили об «огромной» колонне бронетехники в Горловке

Жители Горловки снова заметили в понедельник колону военной техники бойцов ДНР, которая двигалась по центру города, сообщают украинские СМИ.

«Сегодня ребенка забирала с садика и проходила возле 2-й больницы, на перекрестке в сторону Кочегарки прошла огромная колонна военной техники. Танки, БТРы, КАМАЗЫ и грузовые машины с брезентом», – цитирует «Ведомости Донбасса» очевидца.

Источник в силовых ведомствах ДНР пояснил, что техника двигалась в места дислокации для проведения масштабных учений.

В последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. 23 мая сообщалось, что украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.