Солдат НАТО с автоматом Калашникова насмешил соцсети

Польская батальонная боевая группа НАТО опубликовала в соцсетях плакат, на котором изображены военные из пяти стран альянса, один из которых держит в руках автомат Калашникова.

Запись с плакатом, где румынский военнослужащий держит АК в руках, разместили в Twitter в преддверии крупных учений Saber Strike 2018, сообщает РИА «Новости».

Сейчас запись польской батальонной группы удалена из соцсети.

Пользователи сети стали шутить над ошибкой польских военных.

«Вот смеху то, НАТО с автоматом Калашникова!» – написал dm_itryru.

«One Мission... One Team... One Kalashnikov!» – придумал новый лозунг для НАТО WillyBloody.

Также пользователи обратили внимание на то, что над флагом США написано «Америка».

Вместе с тем, румынскую модификацию АК, изображение которой представлено на плакате, некоторые эксперты называют худшей вариацией российского автомата.

Руководитель центра тактической стрельбы Игорь Зенчук в интервью «Звезде» так описывал свое впечатление от румынских PM Md.65 и PA Md.86: «Когда первые модификации АК попали ко мне в руки во время визита в США, я, честно говоря, был в шоке. Такого ужаса с эстетической точки зрения я никогда не испытывал. Старенькие румынские копии АКМ под патрон 7,62х39мм – это, конечно, нечто. Гений оружейной мысли, каким был Калашников, в реинкарнациях румынских оружейных мастеров практически умер».

Напомним, в воскресенье военные учения НАТО начались в Латвии, их окончание запланировано на 15 июня. В учениях Saber Strike 2018 («Удар сабли»), которые пройдут с 3 по 15 июня, задействованы военные из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии.

Кремль уже отреагировал на балтийские учения НАТО.