МВД разработало проект ужесточения наказания за хищения с банковских карт

Законопроект, ужесточающий ответственность за хищение средств с банковских карт разработало МВД России, сообщил в эфире телеканала НТВ сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Мы разработали законопроект, который ужесточает ответственность за кражи денежных средств с банковских карт», – цитирует Колокольцева ТАСС.

Также министр отметил, что с 2017 года МВД отмечает рост числа мошенничеств с использованием современных технологий.

«Граждане, которые занимаются наркобизнесом, все чаще прибегают к криптовалюте, Это, действительно, факт», – констатировал глава МВД.

Кроме этого, ВЛадимир Колокольцев подчеркнул, что в настоящее время «развиваются совсем другие виды мошенничеств», в связи с чем в МВД начали готовить «соответствующих специалистов, чтобы более качественно реагировать на изменения, эволюцию преступности».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, треть россиян признались в том, что хотя бы один раз в жизни становились жертвами интернет- и мобильных мошенников. В стране пытаются поставить законодательный заслон росту мелкой киберпреступности, зарабатывающей огромные суммы на рядовых пользователях, но, по мнению экспертов, пока виртуальный криминал идет впереди нормального общества.