Императорский дом озаботился духовным состоянием Поклонской

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в ответ критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес великой княгини Марии Владимировны заявил, что сожалеет о духовном состоянии депутата.

Он отметил, что «злоба» Поклонской является странной реакцией на проявление со стороны Императорского дома патриотизма и любви к России.

«Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской», – передает RT слова Закатова.

Кроме того, он обвинил депутата в распространении «клеветнических сведений» об иностранном гражданстве главы Дома Романовых великой княгини Марии Владимировны и цесаревича Георгия Михайловича.

По словам Закатова, их российское гражданство было восстановлено еще в 1992 году.

Напомним, накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала тех, кто восхищается проездом великой княгини Марии Владимировны и князя Георгия Михайловича Романовых по Крымскому мосту, напомнив о роли их предков в истории Революции.