Высокопоставленный представитель КНДР собрался на открытие ЧМ-2018

Глава президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам приедет на открытие ЧМ-22018, заявил на встрече с северокорейскими парламентариями первый зампред Госдумы Иван Мельников.

«Конечно, мы с нетерпением ждем участия председателя президиума Верховного народного собрания КНДР, товарища Ким Ен Нама в церемонии открытия чемпионата мира по футболу», – передает РИА «Новости» слова Мельникова северокорейской делегации, которая участвует в международном форуме «Развитие парламентаризма».

«Мы знаем, что этот визит планируется, уверены, что он состоится, и мы максимально используем этот визит, чтобы провести дополнительные консультации и переговоры», – подчеркнул он.



Тем временем посол России в Австрии Дмитрий Любинский также сообщил, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе приедет в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу.



«Из ключевых моментов на ближайшие месяцы этого года мог бы отметить предстоящую поездку вице-канцлера Австрии господина Штрахе, который в правительстве Австрии также является министром спорта. Господин Штрахе позавчера был на товарищеском матче сборных России и Австрии в Инсбруке и подтвердил, что он приедет в Москву на церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в качестве официального представителя всего австрийского правительства», – сказал Любинский.



По его словам, в день открытия чемпионата в Москве соберутся министры спорта многих стран-членов Совета Европы на неформальную встречу, и австрийский вице-канцлер будет участвовать во всех этих мероприятиях.



Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что список глав государств, которые приедут на ЧМ-2018, уже известен, ожидается, что это будет не просто мировой праздник спорта, но и напряженный трафик гостей на высоком и высшем уровнях.