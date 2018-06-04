Над Африкой взорвался астероид 2018 LA

Астрономы в минувшие выходные открыли небольшой околоземный астероид 2018 LA за несколько часов до того, как он взорвался в небе над Африкой, сообщает лаборатория реактивного движения НАСА.

«Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. Вдобавок, нам лишь во второй раз удалось предсказать то, что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того, как это произойдет в реальности», – передает РИА «Новости» слова Пола Чодаса из лаборатории реактивного движения НАСА.

По его словам, система Scout, способная находить относительно небольшие астероиды диаметром в 30 метров за несколько дней до их сближения с нашей планетой, обнаружила небольшой и тусклый астероид 2018 LA, двигавшийся по траектории столкновения с Землей.

Астероид обнаружили при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны, данные по его орбите были обработаны алгоритмами Scout в центре планетарной обороны НАСА, и переданы другим астрономам для проверки.

Таким образом ученые смогли предсказать, что астероид действительно столкнется с Землей, а также вычислить, что упасть он может в юго-восточной Африкеве.

Как и предсказывали астрономы, небесное тело сгорело в верхних слоях атмосферы и взорвалось, что успели снять на камеры тысячи жителей Ботсваны и других стран Африки.

Напомним, в декабре 2016 года ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Александр Багров сообщил, что российские ученые приступили к разработке систему раннего обнаружения любых опасных небесных тел, грозящих столкновением с Землей.