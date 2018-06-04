Украинский премьер пригрозил уйти в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку в случае непринятия закона об антикоррупционном суде.

«Я принял для себя решение, ели этот суд справедливый независимый не будет создан, я сложу с себя обязанности», – передает ТАСС слова Гройсмана.

Создание антикоррупционного суда и повышение цен являются главными требованиями к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

В конце апреля сообщалось, что Киев уверен в получении нового транша МВФ.

Напомним, в конце мая на Украине рассказали, как МВФ «послал» Киев.