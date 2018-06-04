В Тбилиси перестало работать метро

Бессрочную забастовку с требованием повышения зарплаты объявили с понедельника машинисты тбилисского метро, из-за чего закрыты все станции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с этим передвижение в столице Грузии крайне затруднено. Мэрия объявила, что до завершения забастовки проезд на муниципальных автобусах будет бесплатным.

Стоимость проезда в метро и автобусах Тбилиси – 50 тетри (20 центов).

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что требования машинистов, требующих повысить заррлату на 45%, удовлетворены не будут.

«Зарплата машинистов составляет от 1,4 до 1,8 тыс. лари (от 560 до 720 долларов), это больше, чем у патрульных, сотрудников бригад скорой помощи, учителей, спасателей, пожарных. Категорически неприемлемо повышать зарплату машинистам, что должно произойти за счет увеличения стоимости проезда», – заявил он.

Он напомнил, что существует запрет на эту забастовку, принятый в судебном порядке.

«Так что действия машинистов – это и шантаж, и противозаконно», – сказал мэр.

«Мы не отступим, будем действовать в рамках закона», – пообещал Каха Каладзе.

Метро в Тбилиси работает с 1966 года. В нем две линии, 23 станции. Протяженность линий в общем составляет 29 километров. В день перевозится более 300 тыс. пассажиров.