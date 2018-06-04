Арабские страны попросили США помочь захватить порт в Йемене

США рассматривают запрос Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии об оказании прямой военной помощи в борьбе с повстанцами «Ансар Аллах» (хуситами) за йеменский порт Ходейда, сообщают американские СМИ.

Как пишет газета The Wall Street Journal, с такой инициативой выступили ОАЭ, к которым присоединилась Саудовская Аравия. Обе страны в качестве аргумента приводят довод о том, что от снабжения Ходейда зависят жизни 29 млн йеменцев, передает ТАСС.

По данным газеты, в запросе, поступившем госсекретарю США Майклу Помпео, говорится о предоставлении американских беспилотников-разведчиков. В Вашингтоне с ответом не спешат, опасаясь выхода из-под контроля боевых действий на подступах к городу.

«Мы не уверены на сто процентов, что при наступлении аравийская коалиция сможет довести ее (операцию) до конца чисто, без единого катастрофического инцидента», – приводит издание слова источника из числа должностных лиц США.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов аравийской коалиции.

Напомним, 27 мая сторонники движения «Ансар Аллах» запустили баллистическую ракету по позициям возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, оккупировавшей западное побережье йеменской провинции Таиз.