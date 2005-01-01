Египет не нашел в российском зерне превышения содержания спорыньи

В российском зерне, задержанном в Египте, не нашли превышения уровня содержания спорыньи, сообщило министерство сельского хозяйства страны.

На минувшей неделе в порту Сафаги было задержано судно с партией российской пшеницы.

Повторный анализ пшеницы выявил только 0,01% спорыньи, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Яум ас-Сабиа».

Проверка проведена «по запросу владельца судна с грузом зерна в 63 тыс. тонн».