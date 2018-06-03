Хантсман рассказал о настроенности Трампа на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в эфире Fox News американский посол в России Джон Хантсман.

«Что касается возможной встречи, то, когда настанет пора, о ней будет объявлено. Белый дом сделает заявление в свое время», – передает его слова ТАСС.

По словам Хантсмана, Трамп говорил, что хотел бы встретиться с Путиным, когда «настанет время».

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.