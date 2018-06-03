Задавший Путину вопрос школьник из ХМАО рассказал о нерешенной проблеме

Школьник из ханты-мансийского Нефтеюганска Данила Прилепа, который в прошлом году задал вопрос президенту Владимиру Путину на «Прямой линии», рассказал, решены ли проблемы, которые он озвучил в ходе программы.

Финалист всероссийской инженерной олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа на прошлогодней «Прямой линии» спросил Путина, как решается проблема коррумпированных чиновников. Тогда юноша предположил, что арест тех, кто подозревается в коррупции, не приносит результата, хотя проблема задевает большую часть населения страны, передает РИА «Новости».

Также он рассказал об очереди сотрудников МВД в ХМАО на субсидии на приобретение жилья, которая продвигается медленно. По словам Прилепы, его семья тоже оказалась в этой ситуации.

Спустя год Данила рассказал, что ситуация с субсидиями не поменялась. Прошлой зимой он уже направлял письмо в администрацию президента, предложив упростить процедуру выдачи субсидии, а также ускорить продвижение очереди нуждающихся. В ответе на письмо сообщалось, что средства на обеспечение социальных гарантий сотрудникам МВД будут выделяться по мере их поступления.

«В общем, за год ничего не изменилось. Можно сказать, откинули нас в очереди назад, потому что бюджетников передвинули повыше, не совсем понятно, как это произошло. Отцу звонили, но он не работает в органах, решать вопрос нужно наверху», – сказал Прилепа.

Школьник отметил, что не упустил бы шанса поинтересоваться у Путина достижениями за годы его работы на посту, и спросил бы, считает ли президент их успешными.

Данила Прилепа рассказал, что хочет стать военным летчиком, после школы он отправится в Армавир, в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

Вспоминая о крупных коррупционных делах, о которых он тогда говорил, Прилепа отметил, что они не влияют ни на жизнь россиян, ни на саму систему. Также юноша отметил, что ВПК страны активно развивается, а Россия готова противостоять внешним врагам. При этом он призвал «начинать с самих себя».

Также Прилепа заметил, что складывается ощущение многократного улучшения условий жизни военнослужащих в стране, однако «это не предел».

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Первые вопросы прямой линии, заданные президенту Владимиру Путину, касаются проблем науки, экономики, соцобеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии, следует из информации с официального сайта проекта.