Стали известны первые вопросы «Прямой линии» с Путиным

Первые вопросы «Прямой линии», заданные президенту Владимиру Путину, касаются проблем науки, экономики, соцобеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии, следует из информации с официального сайта проекта.

Среди опубликованных на сайте в рубрике «Популярные вопросы» есть вопрос о создании Министерства науки и просвещения. Россиян интересует, планируется ли создание научно-образовательных центров и активная интеграция вузов и институтов Академии наук, передает РИА «Новости».

Кроме того, на сайте опубликованы вопросы, связанные с ростом цен на бензин, реализацией программы обеспечения жильем молодых семей и увеличением пенсионного возраста.



Один из жителей деревни Свистягино Воскресенского района Московской области просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.

Напомним, в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».