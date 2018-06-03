Берлин заявил о военном усилении Европы

За последние годы Европа значительно усилилась в плане безопасности и обороны, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог».

По ее словам, Европа в течение долгого времени рассматривалась только как экономическая и торговая держава, однако сейчас Евросоюз вырос как партнер в сфере безопасности и обороны, передает ТАСС.

Министр подчеркнула, что одновременно с этим увеличиваются и риски безопасности.

Между тем, в последнее время все чаще сообщается о плачевном состоянии немецкого бундесвера. Так, в конце февраля опубликовали доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году, в котором сказано о «крайне неудовлетворительном материальном оснащении бундесвера».

В конце 2017 года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. Тогда же немецкая компания BAAINBw вернула новый фрегат класса F125 на верфь после обнаружения недостатков в ходе испытаний. В распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять.

Примечательно, что, как сообщил таблоид Bild со ссылкой на доклад Федеральной счетной палаты Германии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подозревается в сознательном сокрытии дефицитов и «приукрашивании статистики» о состоянии бундесвера.