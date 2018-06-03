Режим КТО введен в Дагестане

В двух населенных пунктах Цумадинского района Дагестана и их окрестностях введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

Собеседник ТАСС уточнил, что КТО действует в том числе в селах Кванада и Гимерсо. «Идут поиски боевиков и их пособников», – сказал он.

В конце апреля в Дербентском районе Дагестана произошла перестрелка силовиков с боевиками произошла, в результате которой уничтожили двух боевиков.