Историю Вайнштейна превратят в фильм ужасов про маньяка

Американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма рассказал о работе над фильмом ужасов, основанном на скандале с участием одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.

«Я сейчас пишу сценарий фильма про этот скандал, который я в настоящий момент обсуждаю с одним французским продюсером», – рассказал Де Пальма в интервью газете Parisien.

«Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.

В конце мая Вайнштейна арестовали, а позже отпустили под залог в 1 млн долларов.