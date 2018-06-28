Украинские депутаты в прямом эфире обвинили друг друга в «сдаче Крыма»

Украинские парламентарии Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич поспорили в прямом эфире, обвиняя друг друга в «сдаче Крыма».

Мосийчук заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноваты слабые украинские парламентарии, находившиеся у власти в 2014 году. При этом он вспомнил бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который в 2003 году «защитил остров Тузлу от России».

В ответ Шуфрич заявил, что это именно он причастен к «защите Тузлы», в то время как Мосийчук виноват в потере Крыма. «Я, Владимир, Юрий защитили Тузлу, а вы Крым – нет. Это, к сожалению, правда», – заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

«Кто «вы»? Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня посадил Янукович. Это вы как представитель власти виновны в сдаче Крыма», – ответил ему Мосийчук.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Киеву Крым по экономическим причинам или из-за международного давления. Хотя в Кремле не раз говорили, что вопрос Крыма закрыт окончательно.